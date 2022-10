Si incendia l'auto d'epoca: miracolosamente illeso il conducente

Un auto Fiat 500 risalente agli anni Sessanta ha preso fuoco ieri sera, 19 ottobre, alle 19,30 all'uscita del casello di Terme Euganee lungo l'autostrada A/13 sotto il comune di Due Carrare. Illeso il conducente del mezzo che, visibilmente sotto choc e dispiaciuto per la perdita del suo gioiellino, ha dato subito l'allarme.

I fatti

L'automobilista mentre stava percorrendo l'uscita si è accorto che qualcosa non andava. E' sceso proprio mentre l'auto ha preso fuoco. Tempestivo l'intervento dei Vigili del fuoco di Abano Terme che hanno domato le fiamme che hanno completamente distrutto un'auto dal valore sia economico che soprattutto affettivo. Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento, ma da una prima analisi ci si troverebbe di fronte ad un problema di natura elettromeccanica.