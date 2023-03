Fiamme in una palazzina, un residente è rimasto ustionato

Incendio nella notte tra il 14 e il 15 marzo in via Galilei a Due Carrare. Tutti i residenti svegliati all'improvviso sono corsi in strada per mettersi in salvo. Le fiamme sono divampate in un appartamento di una palazzina divisa in due stabili per complessive sette unità abitative. Un residente, attorno alle 4,30 del mattino, nel tentativo di domare le fiamme è rimasto leggermente ferito. Sul luogo dell'emergenza in pochi minuti sono arrivati i sanitari del Suem 118 e i Vigili del fuoco con più mezzi da Padova e Abano. Utilizzate due autopompe, due autobotti, con l'ausilio di 14 operatori. La persona rimasta coinvolta è stata trasportata in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Evacuato lo stabile

Tutto lo stabile è stato evacuato per consentire agli operatori di lavorare in tutta sicurezza. Tra le cause al vaglio dei pompieri la più accreditata è quella di un corto circuito che avrebbe intaccato il tetto in legno di un appartamento. Sul luogo dell'incendio è arrivato anche il sindaco Davide Moro che sta seguendo in presa diretta le operazioni di bonifica. Al momento non è dato sapere quanti appartamenti risultino agibili. Le operazioni di messa in sicurezza andranno avanti per tutta la mattinata.