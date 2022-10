Migrante molesto tra i condomini del centro, la popolazione insorge

A Due Carrare rischia si scoppiare un'emergenza migranti. Da diversi giorni sono costanti le lamentele da parte dei residenti di via Fermi che evidenziano la presenza di richiedenti asilo che infastidiscono il vicinato e mantengono un comportamento non in linea con le più elementari regole del decoro urbano. La scintilla che ha fatto alzare a livello di guardia l'attenzione è scattata il 13 ottobre sera ed è andata avanti fino a tarda notte. L'emergenza è contestualizzata in via Fermi dove un privato ha affittato ad una cooperativa diversi appartamenti dove attualmente trovano alloggio una trentina di richiedenti asilo.

Le lamentele

Alcuni residenti hanno chiamato i numeri d'emergenza dopo che uno straniero, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha cominciato ad urlare in strada mezzo nudo, pronunciando frasi senza senso e offendendo tutti quei cittadini che nel frattempo si sono affacciati alle finestre per capire cosa stesse accadendo. In via Fermi sono arrivati i carabinieri e il personale medico del Suem 118. L'esagitato è stato reso inoffensivo e accompagnato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso. Ci sarà ora da capire se il richiedente asilo ha ancora i requisiti per partecipare ad un percorso di integrazione sul territorio nazionale.

La rabbia del sindaco

«Chiederò un incontro urgente con i vertici della Cooperativa che gestisce questi migranti - ha detto il primo cittadino Davide Moro - siamo di fronte ad un problema di ordine pubblico che non è di competenza dell'amministrazione comunale. La cooperativa deve necessariamente potenziare i controlli perchè in futuro non accetterò più situazioni del genere. La mia gente ha il diritto di vivere in piena sicurezza e situazioni come quelle di giovedì sera sono intollerabili. Ringrazio i carabinieri per il tempestivo intervento e la popolazione che ha subito dato l'allarme circoscrivendo in tempi rapidi l'emergenza. Il Comune sta facendo di tutto per integrare queste persone con numerose iniziative, ma quando manca l'educazione e il senso di responsabilità, l'obiettivo rischia di fallire».