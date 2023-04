Rottura della conduttura principale dell'acquedotto: famiglie senz'acqua

Disagi enormi oggi 4 aprile per i cittadini di Due Carrare. Una rottura alla condotta principale dell'acquedotto in via Conselvana ha di fatto bloccato l'acqua su tutto il territorio comunale. Danni enormi non solo alla popolazione, ma anche ai commercianti. Operai specializzati per tutta la giornata hanno operato per ripristinare il danno. Soltanto in tarda serata, grazie ad un bypass l'acqua ha iniziato a scorrere seppur a bassa pressione nei tubi delle singole abitazioni. Sono rimasti invece a "secco" coloro che vivono ai piani alti dei palazzi.

Il sindaco

«Intorno alle 14,30 di oggi - ha detto il primo cittadino Davide Moro - abbiamo avuto un interruzione dell'acqua su praticamente tutto il territorio comunale. In maniera devo dire tempestiva acque Venete attraverso il servizio di emergenza è intervenuto e ci ha subito informato che la rottura riguardava la conduttura da 200 che si trova lungo la Conselvana subito dopo il vecchio acquedotto sul ponte di Cagnola. La rottura era particolarmente importante e fin da subito si è capito la gravità della cosa tanto da attivare immediatamente il bypass per cui è stata ripristinata l'acqua alla comune Due Carrare drenandola da Maserà e Padova. Ovviamente la pressione dell'acqua in queste condizioni non è come quella nelle condizioni normali. Tuttavia - ha proseguito - ha permesso di mantenere un minimo di acqua in tutte le nostre case. Intorno alle 20 c'è stato un briefing direttamente sul posto alla presenza dei miei collaboratori. La riparazione è ancora in corso. Tuttavia - ha precisato - i tecnico ci hanno detto che appena finiscono la riparazione daranno immediatamente il ripristino dell'acqua a tutto il comune di Due Carrare. Mi scuso fin da ora con la popolazione e i commercianti - ha concluso - ma il problema è dipeso da cause accidentali che non potevamo mettere in preventivo».