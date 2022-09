Mano pesante del questore: dieci giorni di stop all'albergo "Il Noce"

La Polizia ha chiuso oggi 30 settembre per 10 giorni l'albergo "Il Noce" di via Campolongo a Due Carrare. Il questore Antonio Sbordone ha sospeso per 10 giorni la licenza della struttura ricettiva gestita da una donna italiana di 71 anni.

Obiettivo del provvedimento

Il provvedimento adottato ai sensi dell’art.100 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza ha come finalità quella di impedire che l’albergo diventi luogo di ritrovo di persone pericolose con precedenti di polizia, in particolare per reati contro la persona e il patrimonio, interrompendo la concreta situazione di pericolo grave e attuale per la sicurezza pubblica, attraverso la necessaria temporanea chiusura dell’esercizio recettivo.

Due episodi distinti

Lo scorso 10 settembre, gli investigatori della Squadre mobile di Pordenone e Padova hanno arrestato tre persone straniere responsabili di reati contro il patrimonio che soggiornavano all'albergo "Il Noce", rilevando che la responsabile non aveva provveduto all’obbligatorio inserimento dei nominativi degli alloggiati al portale della Questura di Padova, fatto per il quale scatta in automatico la denuncia all'autorità giudiziaria. Il 27 settembre, invece, da un controllo effettuato dalla Polizia amministrativa in collaborazione con la Guardia di Finanza di Padova ed il Servizio di Igiene degli Alimenti e Nutrizione dell’Ulss 6, sono emerse numerose violazioni amministrative, anche in tema di igiene. E' così scattata la sospensione immediata dell’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande. Nel corso dell’ispezione è stata inoltre registrata l’ennesima violazione dell’art. 109 Tulps poiché uno degli ospiti controllati risultava non essere comunicato al portale della Questura come prescritto dalla normativa. Sempre il 27 settembre sono state identificate all'albergo "Il Noce" 6 persone delle quali tre sono risultate gravate da precedenti di Polizia.