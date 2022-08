In Duomo i funerali "garbati" della costituzionalista Lorenza Carlassare

Come aveva espressamente richiesto la costituzionalista, solo una semplice messa, celebrata dall'amico Don Albino Bizzotto, per l'ultimo saluto. L'ex rettore, Rosario Rizzuto: «Aveva la capacità di esprimere concetti forti con garbo e dolcezza»

Un funerale garbato, come era lei. Si è svolto in Duomo, celebrato dall'amico Don Albino Bizzotto, l'ultimo saluto alla prima costituzionalista donna della storia, Lorenza Carlassare. E' stata la prima donna a vincere una cattedra di diritto costituzionale in Italia. Docente emerito dell'università di Padova, Lorenza Carlassare è morta la scorsa domenica nella propria abitazione a Padova.

In tanti si sono ritrovati in Duomo per questo che don Albino Bizzotto ha definito un arrivederci: «Qui non stiamo celebrando la morte, ma la vita, di una persona che fino all'ultimo è rimasta attiva, lucida e con una grande voglia di fare. Come è stato in tutto il suo percorso». Presente il mondo accademico, rappresentato da diversi docenti dell'Università, soprattutto della facoltà di giurisprudenza e dall'ex rettore Rosario Rizzuto. Anche l'amministrazione comunale, rappresentata dal vice sindaco con tanto di fascia tricolore, Andrea Micalizzi insieme all'assessora Francesca Benciolini e la consigliera comunale Chiara Gallani. Per scelta della famiglia della defunta costituzionalista nulla di ufficiale durante il rito funebre, nessun intervento in suo ricordo, nessuna corona di fiori. Tra i presenti anche Gaetano Campo, prima pretore e poi giudice di tribunale a Padova e Vicenza, poi per sei anni consigliere della sezione lavoro della Corte d'Appello di Venezia. Dal 2015 è presidente di sezione civile al Tribunale di Vicenza: «Una persona che sapeva unire l'umiltà a una profondità di pensiero assoluta. Aveva la capacità di unire l'approccio culturale alla presenza della vita del Paese attraverso la tutela dei diritti». L'ex Rettore, Rosario Rizzuto l'ha definita una donna «di valori, di grande impegno e di grande garbo. Chi l'ha conosciuta ricorda il sorriso, la capacità di ascolto e il modo dolce di esprimere valori forti».