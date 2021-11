E' il Bolsonaro day, pronta l'accoglienza (e la protesta) per il presidente del Brasile

Il presidente brasiliano Jair Bolsonaro è atteso ad Anguillara Veneta per ricevere la cittadinanza onoraria, concessa dalla giunta comunale filoleghista per via delle sue origini. Una decisione che ha scatenato tantissime polemiche anche con i frati del Santo e la Diocesi del Vescovo Cipolla. Molti manifestanti lo aspettano per contestarlo nella cittadina in provincia di Padova, dove Bolsonaro riceverà la cittadinanza e poi pranzerà con i suoi "parenti", prima di visitare l'anagrafe dove sono conservati i documenti che proverebbero la sua discendenza. Nel pomeriggio poi è prevista anche una visita privata al Santo, dove ad accoglierlo non sarà nè il Vescovo Cipolla nè il Rettore Ramina, ma una manifestazione di protesta con in testa i centri sociali. Ad Anguillara presenti anche alcuni supporter di Bolsonaro.