E' morto il doppiatore Tony Fuochi, voce di Radio Padova negli anni '80

Ha prestato la sua voce a personaggi come Super Mario, Lupo Alberto o Phoenix dei Cavalieri dello Zodiaco tanto per citarne alcuni. Ma sono decine i film, i cartoni animati e i giochi ai quali ha lavorato. Se n'è andato dopo una vita tra musica e animazione, Tony Fuochi.

Tony

Antonio, così è stato registrato all'anagrafe il 25 aprile del 1955 a Cremona, è morto all'ospedale di Padova dove era ricoverato dal 12 gennaio, per covid, nel reparto di terapia intensiva. Molto noto a Padova soprattutto perché negli anni '80 è stata una delle voci della notte di Radio Padova.

Doppiaggi

Tra i tanti lavori ricordiamo come La dea della discordia e La leggenda del grande tempio. Ha prestato la voce per lo Stregone del Toro in Dragon Ball, Dragon Ball Z e GT, ed è stato anche il primo doppiatore di alcuni personaggi di One Piece, come Gol D. Roger e Bagy il Clown. Infine il capitolo videogame: Tony Fuochi è stata la voce di diversi videogiochi, come Efesto in God of War III e Robert Faulkner in Assassin’s Creed III.