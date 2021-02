Viaggiano a 100 chilometri orari in una zona con limite a 50: due patenti ritirate

La Polizia locale dei Pratiarcati (Albignasego, Maserà, Casalserugo) ha messo in campo lunedì una task-force per scongiurare gravi incidenti stradali dovuti all'alta velocità. Gli agenti hanno effettuato un servizio con l'ausilio del telelaser per monitorare i mezzi in transito lungo le principali arterie dei tre comuni interessati.

Le multe

A fine giornata sono stati due gli automobilisti a cui è stata ritirata la patente, a cui sono stati decurtati sei punti oltre a una multa comminata da 543 euro ciascuno. In via Mascagni ad Albignasego è finita nei guai una donna di 36 anni di Maserà di Padova fermata mentre si trovava alla a bordo i un Suv: la donna viaggiava a una velocità di oltre 100 chilometri orari in un tratto limitato a 50. A nulla sono servite le giustificazioni dicendo che era in ritardo per andare a lavoro. Analogo provvedimento poco dopo ha coinvolto un uomo di 62 anni residente a Casalserugo anch'egli al volante di un Suv. Durante un controllo in via Puccini sempre ad Albignasego dove il limite di velocità questa volta è fissato a 40 chilometri orari, l'uomo è transitato quasi a 100. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente e la sanzione da oltre 500 euro.

Prevenzione

L'attività di prevenzione messa in atto dalla Polizia locale è quotidiana. L'obiettivo di fondo è quello di educare gli utenti della strada ad un corretto comportamento e al rispetto delle più elementari regole del Codice della Strada. Nei prossimi giorni oltre al controllo della velocità gli agenti della Polizia locale dei Pratiarcati effettueranno anche servizi mirati ad intercettare possibili automobilisti che utilizzano il cellulare alla guida.