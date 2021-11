Ecco i No Vax: durante il corteo insultati e offesi cameraman e giornalista di Telenuovo

L'uomo, in compagnia di un bambino al momento dell'aggressione (violenza) verbale, verrà identificato dalla Digos. Durante la manifestazione cori contro i giornalisti: «Vergognatevi, state uccidendo delle persone. Siete dei venduti e terroristi». E' la prima volta che i cronisti presenti durante i cortei padovani vengono attaccati direttamente dai partecipanti. Finora c'era stata una pacifica tolleranza. Probabilmente la consapevolezza che quello di oggi 6 novembre (circa 3000 i manifestanti) sarà l'ultimo corteo autorizzato ha alzato il livello di adrenalina dei No Vax. E anche quello dei No Green Pass, che per quanto ci tengano a distinguersi dai primi, non sono mai riusciti a dividersi nè da loro nè dagli estremisti con cui hanno sfilato.