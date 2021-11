Occupa uno stabile abbandonato e chiude le porte con dei lucchetti: arrestato

Si è sistemato all’interno di un edificio abbandonato: a porte e finestre ha messo dei lucchetti per chiudersi dentro. Lo hanno scoperto i poliziotti.

Il fatto

Nel pomeriggio di sabato 13 novembre i poliziotti della Squadra volanti stavano facendo un servizio di perlustrazione alla Stanga quando in via San Marco un edificio ha attratto la loro attenzione. Uno stabile abbandonato ma con dei lucchetti alle porte. Dentro c’era un 47enne nigeriano senza fissa dimora che in quello stabile aveva creato la sua casa. L’uomo era stato espulso nel 2020 dal prefetto di Biella perché spacciava e non sarebbe potuto rientrare in Italia prima di 5 anni senza l’autorizzazione del Ministero dell’Interno. Invece, è andato prima in Spagna e poi dal Consolato nigeriano ha ottenuto un nuovo passaporto rientrando illegalmente in Italia. È stato arrestato e di nuovo espulso dal prefetto.