Bonificato edificio diventato nascondiglio per clochard: era in forte stato di degrado

Escrementi, cartacce, bottiglie vuote. Persino una confezione di digestivo. Il casolare disabitato era diventato la dimora di tre senza tetto.

Il fatto

Nella giornata di martedì 4 maggio è avvenuta finalmente la bonifica dello stabile in via Chiesa Vecchia a Padova, divenuta dimora di tre clochard di origine romena. Dopo diverse segnalazioni i poliziotti di quartiere avevano effettuato un sopralluogo trovando il luogo in una condizione di spaventoso degrado. Il proprietario è stato contattato e nella giornata di martedì è avvenuta la bonifica dell’edificio, poi messo in sicurezza perché non potesse entrare di nascosto più nessuno.