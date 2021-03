Stabile abbandonato diventa ritrovo per senza tetto: interviene la polizia

Diverse sono state le segnalazioni giunte alla centrale di polizia e in mattinata gli agenti hanno effettuato un controllo, trovando tre persone addormentate su giacigli di fortuna in mezzo all'immondizia

Dormivano in uno stabile abbandonato, in mezzo alla sporcizia e all’immondizia. Alcuni residenti hanno segnalato la situazione alla polizia.

Il fatto

La mattina presto di martedì 23 marzo, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni da parte dei residenti, i poliziotti si sono recati in via Chiesa Vecchia a Padova. All’interno di uno stabile disabitato, diventato ritrovo per senza tetto, gli agenti hanno trovato due uomini di 39 e 28 anni e una donna di 37 anni, tutti e tre romeni. Stavano ancora dormendo su giacigli di fortuna al primo piano. Contattato dalla polizia, il proprietario dello stabile ha provveduto alla bonifica e alla chiusura in sicurezza della struttura mentre i tre venivano accompagnati in questura. Sono stati denunciati per invasione di edifici e uno dei tre è stato colpito dall’avviso orale da parte della Divisione anticrimine della questura.