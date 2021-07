Italia-Inghilterra, è il giorno della grande finale: l'elenco dei maxischermi a Padova e provincia

Dodici i maxischermi installati in città, decisamente molti di più in tutta la provincia: l'elenco completo

Dodici in città, e molti anche in provincia: sale la febbre per Italia-Inghilterra, e con essa anche il numero di maxi-schermi installati per vedere la partita in compagnia (ma con le dovute precauzioni anti-Covid).

Padova

In città gli schermi sono distribuiti principalmente nei "giardini estivi": si va dal Parco della Musica ad ArcellaBella, passando per i Giardini dell'Arena e il Parco Prandina fino ad arrivare ai Bastioni Paradiso e al Parco degli Alpini. Ma non solo: maxi-schermi anche al Chiosco, allo Sherwood Festival e al Pride Village oltre che alle Staffe, al campo sportivo di Sant'Ignazio e per l'occasione anche in Fiera, dove è in corso il Guitar Show.

Provincia

Impossibile, invece, tenere il conto dei maxischermi in provincia. Ci limitiamo a un elenco (in rigoroso ordine alfabetico) dei Comuni in cui verranno installati: Albignasego, Borgoricco, Bovolenta, Brugine, Cadoneghe, Carmignano di Brenta, Codevigo, Codiverno di Vigonza, Conselve, Due Carrare, Fontaniva, Galliera Veneta, Monselice, Montegrotto Terme, Noventa Padovana, Piazzola sul Brenta, Piove di Sacco, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, Selvazzano Dentro, Teolo, Tombolo, Tribano, Vigonza, Villa del Conte.