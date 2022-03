Elezioni amministrative e referendum, si voterà domenica 12 giugno

Eccola, la data tanto attesa: il primo turno delle elezioni amministrative è stato fissato per domenica 12 giugno.

Election day

Un vero e proprio "election day", in cui si voterà non solo per eleggere i nuovi sindaci (compreso quello di Padova, con eventuale ballottaggio domenica 26 giugno) ma anche sui cinque quesiti referendari.

I Comuni in cui si vota

Saranno 18 i Comuni del Padovano in cui si voterà:

Abano Terme

Conselve

Gazzo

Granze

Loreggia

Lozzo Atestino

Merlara

Padova

Piombino Dese

Pozzonovo

San Martino di Lupari

Sant'Urbano

Saonara

Teolo

Torreglia

Veggiano

Vescovana

Vigonza

Referendum

I cinque quesiti ammessi dalla Corte costituzionale e che saranno oggetto del referendum sono: