Si vota in modalità telematica per il rettore del Bo, ecco l'affluenza delle 11.30

Nel caso in cui nessuno dei quattro la ottenga si voterà di nuovo mercoledì 16 con le stesse modalità, per finire con il ballottaggio di venerdì 18 tra i due più votati. È la prima volta, questa, che il rettore viene eletto per via telematica

Tra le 8 e le 18 di lunedì 14 giugno si vota per eleggere il nuovo rettore del Bo. Hanno diritto di voto docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, rappresentanti degli studenti, dottorandi, assegnisti e specializzandi.

L’affluenza alle 11.30

Nel primo giorno di votazione alle 11.30 ha già votato il 63,63% tra docenti e ricercatori, il 43,06% del personale tecnico-amministrativo, il 55,5% dei rappresentanti degli studenti, il 17,11% tra dottorandi e assegnisti e il 4,36% degli specializzandi. Questo turno richiede la maggioranza assoluta per vincere le elezioni. Nel caso in cui nessuno dei quattro la ottenga si voterà di nuovo mercoledì 16 con le stesse modalità, per finire con il ballottaggio di venerdì 18 tra i due più votati. È la prima volta, questa, che il rettore viene eletto per via telematica: nella Basilica del Bo sono state allestite alcune postazioni con dei computer ma gli elettori possono votare anche da casa o dall’ufficio.