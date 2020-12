L'elicottero dei carabinieri in cielo per controllare la situazione sulle strade dell'Alta

I carabinieri della compagnia di Cittadella hanno sorvolato il cielo per verificare che sulle strade tutto procedesse tranquillo.

Il controllo

Nella mattinata di venerdì 18 dicembre i carabinieri hanno organizzato un servizio esteso di controllo aggiungendo altre 5 pattuglie a quelle già presenti per monitorare il traffico stradale, visto che con l’avvicinarsi delle feste natalizie il rischio è che si creino ingorghi e con il Covid di mezzo è opportuno evitare confusione. Al servizio ha preso parte anche un velivolo del 14° nucleo elicotteri dei carabinieri di Belluno che ha sorvolato tutta l’Alta padovana, in costante contatto con le unità di terra per indirizzarli nel caso in cui si fosse notato qualcosa. Sono stati controllati 56 veicoli e 68 persone e nessuna sanzione è stata applicata. Servizi di controllo simili saranno ripetuti anche durante le festività natalizie, per verificare il rispetto delle norme anti-contagio.