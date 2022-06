Elicottero disperso sull'Appennino. Un padovano il pilota

Non si hanno più notizie, dalla mattinata di oggi, 9 giugno, di un elicottero e che era diretto in provincia di Treviso, a Castelminio di Resana, alla sede della Roto-cart. Un velivolo privato di marca Agusta/Westland (immatricolato all'Avio di Thiene) che è decollato dall'aeroporto di Tassignano, in provincia di Lucca, intorno alle ore 10.30 di questa mattina. Il velivolo si sarebbe diretto verso l'Alto Appennino, ma non si hanno più sue tracce da ormai molte ore.

Elicottero

A bordo si troverebbero, secondo quanto riportato da Il Tirreno, in totale 7 persone, il pilota padovano Corrado Levorin, quattro cittadini turchi e due libanesi che sono stati imbarcati proprio in mattinata a Tassignano. Il velivolo non avrebbe fornito il piano di volo prima del decollo da Lucca a Resana, complicando non poco le operazioni di ricerca.

Ospiti

Quella di stamattina era la terza e ultima giornata di visite avviate all'azienda trevigiana dove si stavano alternando, a piccoli gruppi, una quarantina di big player stranieri dell’industria internazionale, invitati dal colosso Elettric80 SpA, leader mondiale nella logistica aziendale automatizzata e integrata con sede a Viano-Reggio Emilia, che ha organizzato la non stop di voli in elicottero tra la Toscana e il piazzale della Roto-Cart. Una dozzina tra atterraggi e decolli in tutto che si sono interrotti dalla mattinata di oggi.

Sono quindi scattate le ricerche, gestite da Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino. La ricerca si concentra nell'area del Frignano, fino al confine con la Toscana, dove si è avuta l'ultima traccia tangibile del velivolo. L'area è sorvolata in questo momento anche da un elicottero dell'Aeronautica Militare e da uno dei Vigili del Fuoco, che si stanno concentrando nelle aree a nord e a sud dell'abitato di Pievepelago.