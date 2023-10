Si arrampica sui tetti del Due Palazzi, detenuto manda in tilt il carcere ma poi cede

Caos nella casa circondariale di Padova: un detenuto, nella mattinata di oggi, primo ottobre, è salito sul tetto approfittando dell’ora d’aria. Lo scopo del gesto non è ancora noto, ma l'uomo dopo essere sfuggito all’improvviso alla sorveglianza, si è arrampicato sui tetti. La tensione si è fatta subito alta, ma dopo l'intervento della magistrata di turno, Claudia Brunino, sul posto sono arrivati anche agenti che non erano di turno. Contemporaneamente sono giunti al Due Palazzi anche un’ambulanza del Suem, mentre nel frattempo è partita la negoziazione con il detenuto. Dopo circa un'ora, l'uomo è sceso ed è stato trasferito a bordo dell’ambulanza in ospedale.