Niente Green pass e mascherina all'enoteca, pioggia di multe

Multe su multe. Durante un controllo all’interno di un’enoteca i carabinieri hanno riscontrato tutta una serie di violazioni alle norme anti-Covid, dalla mancanza di Green pass al non utilizzo della mascherina.

Le multa

Nella mattinata di lunedì 24 gennaio i carabinieri del Radiomobile della compagnia di Piove di Sacco hanno fatto dei controlli sul rispetto delle norme anti-Covid. In un’enoteca a Casalserugo hanno multato il titolare perché non controllava il Green pass ai clienti. A ricevere una sanzione sono stati anche un 56enne del posto e una 61enne di Padova perché non avevano la certificazione verde e stavano consumando all’interno. Una 52enne di Padova, invece, non teneva la mascherina e anche per lei è scattata la multa.