Erano tutti giovanissimi i quattro che hanno perso la vita nel terribile schianto sulla Postumia

Hanno tutti una indentià i quattro uomini deceduti nell’incidente di venerdì scorso. Un drammatico schianto avvenuto poco dopo le 16 lungo la statale 53 Postumia. Stavano tornando dal lavoro quando si andati a scontrare frontale con un camion.

Multipla

Sulla Fiat Multipla viaggiavano sei persone. Stavano tornando da una giornata di lavoro. L'impatto è stato talmente brusco che ha ridotto l'auto ad un groviglio di lamiere. Due magrebini hanno perso la vita sul colpo, per altri due le speranze di salvezza si sono infrante dopo la corsa in ospedale. I tentativi di rianimarli si sono rivelati purtroppo inutili nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori. La Multipla su cui si trovano a bordo i sei lavoratori è risultata intestata ad una cooperativa. Si tratta della «Emma Group» con sede in via Predicale a Cologna Veneta.

Giovani

Solo lunedì 23 maggio sono state rese note le identità delle vittime. A.S., ventireenne che si trovava alla guida, O.S., nigeriano di ventisette anni, C.Y., ventiseienne anche lui di origine marocchina come il conducente e il ventunenne H.I. Le autorità proprio in queste ore stanno lavorando per rintracciare e avvertire i famigliari delle quattro giovani vittime.