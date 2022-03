Guida a velocità folle sulla tangenziale: in auto aveva quasi due etti di eroina

Due pusher sono stati individuati nell’arco di una giornata dalla polizia. Il primo si trovava nell’Area Funghi, il secondo aveva in auto quasi 180 grammi di eroina.

I fatti

Nella mattinata di lunedì 28 febbraio i poliziotti della Squadra mobile hanno notato un’auto fermarsi nell’Area Funghi in via Bernina. Pochi istanti dopo un 29enne nigeriano si è avvicinato al conducente. Ecco lo scambio: eroina per 30 euro. I poliziotti in borghese non li hanno lasciati scappare e hanno bloccato entrambi. Il pusher è stato denunciato per detenzione e spaccio mentre il suo cliente è stato segnalato alla Prefettura. Solo qualche ora dopo, gli agenti in borghese della sezione antidroga hanno arrestato un 30enne. Questi guidava ad altissima velocità lungo la tangenziale ovest, ha fatto più di qualche sorpasso decisamente azzardato. I poliziotti lo hanno inseguito, fermandolo prima che potesse causare un incidente. In auto aveva poco meno di 180 grammi di eroina: ora si trova in carcere.