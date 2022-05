Morte del piccolo Francesco, iniziati gli esami diagnostici sul corpo del bambino di sei anni

Il mistero degli accessi in ospedale e delle ripetute chiamate al Suem nei giorni immediatamente precedenti al suo tragico decesso: si cerca di far luce sulla morte di Francesco Pascetta, il bambino di sei anni residente a Conche di Codevigo che si è spento all'alba di sabato 30 aprile in seguito a una severa crisi respiratoria avuta mentre si trovava in isolamento nella sua abitazione in quanto positivo al Covid.

Francesco

Sono iniziati ieri gli esami diagnostici che l'Azienda Ospedaliera di Padova compirà sul corpo del bimbo per stabilire con precisione la causa della morte: bisognerà attendere almeno una settimana per avere i risultati e dirimere così ogni possibile dubbio. Nel frattempo, però, l'Ulss 3 Serenissima ha svolto le opportune verifiche del caso annunciando che Francesco si è presentato al pronto soccorso del vicino ospedale di Chioggia - accompagnato dal padre Stefano e dalla madre Fiorella, a loro volta contagiati - sia mercoledì 27, giorno della scoperta della positività, che giovedì 28. E non è tutto: i genitori avrebbero infatti chiamato più volte negli stessi giorni la centrale operativa del 118 per chiedere l'urgente invio di un'ambulanza, giunta in almeno due occasioni da Piove di Sacco