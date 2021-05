Esce di strada ed inveisce contro i carabinieri giunti in suo soccorso

L'uomo, alla vista dei militari intervenuti in suo soccorso è andato in escandescenza ed ha iniziato a inveire contro i carabinieri

In via Montegrotto a Torreglia, nel corso del pomeriggio di sabato 22 maggio, sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Abano Terme per soccorrere un uomo fuoriscito dalla carreggiata con la sua vettura, una Nissan Qashqai.

Escandescenza

I militari si sono immediatamente resi conto dello stato di alterazione psicofisica del conducente, molto probabillmente alterato dall'alcol. L'uomo, alla vista dei militari intervenuti in suo soccorso è andato in escandescenza ed ha iniziato a inveire contro i carabinieri. Giunto sul posto un altro mezzo dei carabinieri, l'uomo ha continuato a dare segni di evidente squilibrio tanto che è stato necessario immobilizzarlo. Identificato, è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.