Esce nonostante i domiciliari, denunciato

Esce di casa ma è sottoposto ad obblighi, denunciato. Per questo motivo i Carabinieri della stazione di Piombino Dese hanno denunciato in stato di libertà un cittadino italiano, 64enne, residente a Loreggia. L'uomo è accusato d di evasione.

Il fatto è accaduto nella mattinata di ieri 24 aprile, quando la pattuglia nel presentarsi presso l’abitazione dell’uomo, per verificare la sua presenza, in quanto già sottoposto alla detenzione domiciliare per reati in materia di sostanza stupefacente, non hanno avuto risposta per poi accertare che l'uomo non fosse a casa. I Carabinieri si son messi subito alla ricerca del 64enne che hanno trovato a pochi passi da casa. L'uomo non ha saputo dare alcuna motivazione valida della sua uscita.