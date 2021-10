Escrementi e vernice sui muri del Comune di Anguillara in protesta per l'arrivo di Bolsonaro

Continua l'onda lunga delle proteste contro la cittadinanza onoraria al presidente del Brasile Jair Bolsonaro decisa dal Comune di Anguillara Veneta. Il municipio è stato sporcato con escrementi e vernice.

La protesta

Nella mattinata di venerdì 29 ottobre un gruppo di attivisti di Rise Up 4 Climate Justice ha preso di mira il municipio di Anguillara Veneta. Sul muro di cinta è stato scritto «Fora Bolsonaro» e i muri sono stati imbrattati con vernice rossa. Di fronte alla porta d'ingresso, invece, è stata lasciata una gran quantità di sterco. «L'obiettivo dell'azione è stato quello lanciare un segnale chiaro a chi accoglie ed elogia presidenti fascisti che promuovono negazionismo climatici, sessismo, razzismo e sfruttamento sconsiderato delle risorse naturali» hanno spiegato sui social gli attivisti. I carabinieri della compagnia di Abano Terme stanno indagando per rintracciare i responsabili.

I commenti

Non è d'accordo con il raid degli attivisti Rifondazione comunista. «Questa mattina, un gruppo di persone ha imbrattato con delle scritte il municipio di Anguillara Veneta. E’ del tutto evidente che questa azione non favorisce la vasta mobilitazione unitaria che si è già manifestata lunedì scorso e che sta organizzando la prossima manifestazione di lunedì prossimo, 1 novembre, in occasione della visita di Bolsonaro - sostiene Paolo Benvegnù, segretario regionale di Rifondazione - Noi condanniamo senza alcuna reticenza quanto è accaduto. Il municipio di Anguillara non è di proprietà della maggioranza consiliare che ha voluto “onorare” il presidente brasiliano. Il municipio appartiene a tutta la comunità anguillarese. Lavoriamo con più forza alla realizzazione di una grande mobilitazione nella giornata del 1 novembre, ad Anguillara come a Padova, per ribadire l’opposizione più netta alla scelta dissennata fatta dalla giunta fascioleghista di Anguillara di intestare a Jair Bolsonaro una storia della emigrazione dalle terre venete».