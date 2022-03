Scivola sul ghiaccio durante un'escursione, si rompe la caviglia

Stava facendo un’escursione con gli amici e ha deciso di togliere i ramponi su un tratto pulito. Ma non ha fatto i conti con alcune discese ghiacciate e si è rotto la caviglia.

Il fatto

Erano quasi le 15.30 di mercoledì 2 marzo quando il soccorso alpino di Pieve di Cadore è partito con un quad cingolato per soccorrere un 62enne di Montegrotto Terme. L’uomo era salito con alcuni amici al rifugio Antelao e tutti avevano indossato i ramponi fino a quando non hanno trovato un tratto pulito. A quel punto se li sono tolti e hanno proseguito. Ma c’erano alcune discese ghiacciate e proprio su una di quelle il 62enne è scivolato. La caviglia faceva molto male e il sospetto era che fosse rotta. I soccorritori hanno trasportato l’uomo su una slitta trainata dal quad e lo hanno trasportato per 300 metri, fino all’ambulanza che lo ha portato all’ospedale di Pieve di Cadore.