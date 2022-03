Scivola al ritorno da un'escursione, viene recuperata dal soccorso alpino di Padova

Il soccorso alpino di Padova è partito in aiuto di una donna che è scivolata sul sentiero del Monte Cinto e si è fatta male.

Il fatto

Erano le tre del pomeriggio di domenica 20 marzo passate quando la centrale del Suem ha allertato il soccorso alpino di Padova. Una donna di 38 anni di Cappella Maggiore (Treviso) stava facendo un'escursione con un'amica e nella fase di discesa dal Monte Cinto è scivolata. Si è fatta male e non riusciva più a proseguire in autonomia. Sono partiti dieci soccorritori, tra cui un medico e due infermiere: da una prima visita sul posto sembra che la donna abbia un polso fratturato e diverse escoriazioni. Così è stata caricata sulla barella portantina e trasportata a braccio per un chilometro e mezzo fino a luogo dove attendeva l'ambulanza della Croce rossa.