Precipita dalla cima del Monte Baldo: escursionista padovana in gravi condizioni

Sono gravi le condizioni di un'escursionista padovana caduta nella mattinata di oggi, domenica 9 ottobre, dalla cima del Monte Baldo, al confine tra Vittorio Veneto e Revine Lago (Treviso).

I fatti

La 54enne di Camposampiero aveva partecipato con altre persone a un'escursione naturalistica notturna e si trovava sotto la croce del monte quando è scivolata, ruzzolando per una ventina di metri tra gli alberi. Scattato l'allarme pochi minuti prima delle 8, una squadra del Soccorso alpino delle Prealpi Trevigiane ha raggiunto l'infortunata, che aveva fermato la sua caduta in una forcelletta, risalendo dal basso in una ventina di minuti a piedi. Sul posto, con 30 metri di verricello, sono stati quindi sbarcati equipe medica e tecnico di elisoccorso, che hanno provveduto a prestare le prime cure urgenti alla donna, le cui condizioni sono subito apparse gravi, a seguito del probabile politrauma riportato nella caduta. Stabilizzata e imbarellata, l'infortunata è stata poi spostata in una zona aperta per agevolare il recupero, avvenuto sempre tramite verricello. L'escursionista è stata trasportata all'ospedale di Treviso. Sul posto anche un'ambulanza e i carabinieri.