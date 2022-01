Escursionista scivola su Rocca Pendice, interviene il soccorso alpino

È scivolata durante un’escursione e il dolore non le permetteva di proseguire. Il soccorso alpino ha recuperato l’escursionista ferita.

Il fatto

Erano le 12.30 di lunedì 3 gennaio quando è arrivata una chiamata di emergenza al soccorso alpino di Padova. Una donna di 30 anni di Campolongo Maggiore (Venezia) stava facendo un’escursione con degli amici. Sul tratto che porta a Punta della Croce, luogo panoramico di Rocca Pendice a Teolo, è scivolata e si è fatta male. Al punto di non riuscire a proseguire. Ha riportato dei traumi alla gamba e alla testa e la squadra del soccorso alpino ha posizionato la 30enne su una barella per poi calarla giù dove l’ambulanza aspettava per portarla all’ospedale di Padova.