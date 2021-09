Scivola sul sentiero e si infortuna la caviglia: turista salvata dal soccorso alpino sui Colli Euganei

Vacanze rovinate: una turista polacca di 72 anni si è infortunata alla caviglia durante un'escursione sui Colli Euganei.

I fatti

Teatro dell'accaduto il Monte della Madonna, a Teolo: poco prima delle ore 10 la donna, in compagnia di figlia e nipoti, stava percorrendo il Sentiero degli Alpini quando è inciampata riportando un trauma alla caviglia. La centrale operativa del 118 ha quindi allertato il soccorso alpino di Padova: risaliti alla posizione, 4 soccorritori si sono avvicinati il più possibile con la jeep lungo una strada sterrata. Una volta raggiunta la donna le hanno immobilizzato l'arto, l'hanno caricata in barella e trasportata per circa 800 metri fino all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Abano Terme.