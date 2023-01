Malore durante l'escursione sui Colli Euganei con le amiche: 67enne in ospedale

Doveva essere un pomeriggio spensierato, e invece in pochi attimi è stata la paura a farla da padrona: nel pomeriggio di ieri, venerdì 27 gennaio, il Soccorso alpino di Padova è intervenuto sui Colli Euganei per prestare soccorso a una escursionista colta da malore.

I fatti

È successo intorno alle ore 15.30: la donna, una 67enne di Vigodarzere, si è sentita improvvisamente male mentre con altre due persone stava percorrendo il sentiero numero 10 di Valsanzibio. Sei soccorritori, tra i quali due infermieri, hanno raggiunto l'escursionista e le hanno prestato le prime cure dopo averne verificato le condizioni. Caricata in barella, la donna è stata trasportata per 800 metri ed affidata poi all'ambulanza, partita in direzione dell'ospedale di Schiavonia: la 67enne non è in pericolo di vita.