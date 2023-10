Escursionista scivola sul sentiero, soccorsa sui Colli

Quando erano circa le 16.30 di oggi, martedì 17 ottobre, è stato necesario l'intervento del Soccorso alpino di Padova, che è stato attivato dalla Centrale del 118, per soccorrere una signora ferita lungo il sentiero 28, della Carabiniera, sopra l'abitato di Luvigliano.

L'escursionista si è ferita a un piede, dopo essere scivolata mentre con amici percorreva la via. Impossibilitata a proseguire, sono stati gli amici presenti con lei ad allertare i soccorsi. Così una squadra, compresa un'infermiera, ha raggiunto dall'alto la 69enne di Romano di Lombardia (BG), che era già stata assistita dal personale sanitario dell'ambulanza, arrivato a piedi dal basso. Caricata in barella, l'infortunata è stata trasportata per 800 metri fino all'ambulanza, in attesa sulla strada a valle e partita in direzione dell'ospedale di Abano. Sul posto anche un Carabiniere forestale.