Si perdono tra le montagne del Bellunese durante la passeggiata: disavventura per due 75enni

Nel primo pomeriggio di sabato 7 agosto il soccorso alpino si è attivato per trovare e aiutare due 75enni di Padova

Tutto è bene quel che finisce bene: disavventura a lieto fine per due 75enni di Padova che si erano smarrite durante una passeggiata tra le montagne di Vodo di Cadore (Belluno).

I fatti

È successo intorno alle ore 14 di sabato 7 agosto, quando il Soccorso alpino di San Vito di Cadore è stato attivato dalla Centrale del Suem per una coppia di amiche bloccata dagli schianti di Vaia. Dopo aver camminato a lungo le due donne, settantacinquenni di Padova, si erano ritrovate tra gli alberi abbattuti, non distante dal Rifugio Talamini. Stanche e un po' agitate, avevano chiesto aiuto. Individuate in breve tempo da una squadra, le due amiche sono state riportate sulla strada e accompagnate alla loro macchina.