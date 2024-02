Simulato l'assalto a un supermercato: l'esercitazione della polizia a Padova

Nel pomeriggio di oggi, domenica 25 febbraio, si è svolta una esercitazione dell’attività del negoziatore della polizia di Stato al supermercato Alì di via dei Colli a Padova, con presa di ostaggi ed intervento delle forze dell'ordine del Servizio controllo del territorio, squadre volanti, Reparto prevenzione crimine “Veneto” Uopi e un elicottero del X Reparto Volo della polizia di Stato di Venezia.

Supermercato

L’esercitazione si prefigura di realizzare uno scenario di criticità come l’irruzione in un supermercato da parte di malintenzionati con presa di ostaggi, ed è finalizzata a testare i tempi di reazione e di intervento ed ottimizzare i moduli operativi di gestione della criticità con particolare riferimento al ruolo del negoziatore della Polizia di Stato in chiave di de-escalation e soluzione non cruenta della problematica. L’iniziativa è stata condivisa con la Direzione centrale anticrimine - Servizio controllo del territorio e con la Direzione centrale della polizia di prevenzione - Nocs e la preziosa collaborazione di Alì, che ha dato la disponibilità del punto vendita di via dei Colli e ha consentito la partecipazione dei propri dipendenti al role play di intervento critico. In riferimento alle linee guida per le esercitazioni, diramate dalla Direzione centrale anticrimine, si è provveduto ad attivare una simulazione operativa con presa di ostaggi fra i dipendenti di un supermercato, subito dopo l’orario di chiusura al pubblico, da parte di due individui armati. I protagonisti della simulazione operativa sono, oltre al negoziatore della Questura ed al suo team, anche il personale del Nocs e lo psicologo della polizia di Stato. Anche il servizio di emergenza sanitaria (Suem 118 e Croce Verde) hanno testato nel contesto critico la loro capacità di risposta e tempi di reazione. Sono stati circa cento gli agenti impiegati.

L'esercitazione

L’esercitazione, che vede la diretta partecipazione del Questore Marco Odorisio e dei funzionari ed articolazioni della Questura con il vicedirettore del servizio controllo del territorio Dr Massimo Scannicchio, ripercorre le criticità conseguenti all’irruzione di due soggetti armati nel supermercato Alì di via dei Colli. Sono circa le ore 14 ed è trascorso da poco l’orario di chiusura domenicale del supermercato. All’interno della struttura sono presenti una decina di persone, tra dipendenti e clienti, che stanno terminando le vendite e concludendo le operazioni alle casse. All’improvviso due persone, uomini, vestiti di scuro, a volto scoperto, fanno irruzione da una porta laterale di emergenza, lasciata parzialmente aperta per agevolare le attività di chiusura da parte del personale di servizio e uno di loro, armato di pistola, prende in ostaggio una cassiera, mentre l’altro si nasconde tra gli scaffali per poi portare tutti i presenti nel retro del supermercato, mostrando un grosso coltello e minacciando di far del male a chi non lo avesse ascoltato. Nella concitazione del momento un dipendente, senza farsi notare dai malviventi, con il proprio cellulare riesce a contattare per primo il 113 dando l’allarme, riferendo sulla linea di emergenza di essere oggetto di un sequestro di persona da parte di due soggetti armati e di trovarsi insieme ad altre persone vicino ad un’uscita di emergenza sul retro. Successivamente, intorno alle ore 14.05, anche un cliente dell’esercizio pubblico il quale si stava avvicinando all’ingresso della struttura, scorgendo una persona armata che urlava contro i presenti, scappa e avvisa il 113 e sopraggiunge anche una terza chiamata da parte di un testimone che dice di aver visto due persone agitate arrivare nel parcheggio con uno scooter di cui fornisce la targa e che probabilmente si tratta di due uomini armati. Sul posto, la Centrale Operativa dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico invia 3 Volanti che sopraggiungono alle ore 14.10 circa e si fermano in posizione di sicurezza nei pressi del parcheggio antistante il supermercato per capire cosa sta accadendo, nonché personale del 118 che viene fatto sopraggiunge da una strada laterale. Dalla facciata in vetro frontale gli agenti intervenuti notano la presenza di un uomo armato di pistola e travisato e lo comunicano, restando in puntamento, al Cot, i cui operatori, una volta acquisita l’informazione, contattano il Dirigente Upgsp per metterlo al corrente di quanto riferito dalle volanti. Stante la gravità e la staticità della situazione, dopo aver chiamato il Questore, viene attivato il negoziatore e la squadra di negoziazione.

Negoziatore

Tutti si portano sul posto intorno alle ore 14.15, passando dal retro della struttura, da via dei Colli percorrendo via Santi Fabiano e Sebastiano poi via Merlin e via Istituto tecnico d’agraria dove ci si posizione con l’Ufficio mobile in posizione riparata e iniziano ad acquisire quante più informazioni possibili in merito alle persone che si trovano nel supermercato per capire meglio la situazione. Il Cot fa arrivare anche un’ambulanza ed il medico della Polizia di Stato ed attiva l’elicottero per il sorvolo dell’area. Nel frattempo, sempre intorno alle ore 14.15 circa, sopraggiungono anche il responsabile del servizio, indicato dal Questore ed il eesponsabile operativo, individuato dalla Centrale e si attiva tutto il flusso delle comunicazioni previsto mentre, una volta arrivate le Sic, avvisate dalla centrale, il responsabile operativo dispone la cinturazione dell’area. Intorno alle ore 14.15 inizia anche l’interlocuzione tra il negoziatore ed il barricato attraverso l’uso dei cellulari. Mentre il negoziatore parla con l’uomo che ha in ostaggio la cassiera ed è armato di pistola, il dipendente nel supermercato che aveva chiamato il 113 per primo, rimasto in linea con l’operatore Cot, intorno alle ore 14.25, vedendo l’altro malvivente allontanarsi dal magazzino dove si trovano tutti gli ostaggi e salire le scale che portano agli spogliatoi del personale, prontamente lo comunica alla Centrale. Il 113 lo mette in contatto diretto con il responsabile del servizio il quale, verificate le condizioni di sicurezza interne e esterne dell’area dà l’ok all’uscita degli ostaggi sul retro.

Liberazione

Dopo circa 30 minuti di negoziazione, intorno alle ore 14:45, il malvivente che ha in ostaggio la cassiera si arrende. Lascia dapprima libera la donna che raggiunge i soccorsi, poi getta l’arma a terra e viene bloccato nel parcheggio da una squadra Uopi che lo trae in arresto assicurandolo in una Volante. A quel punto, all’interno del supermercato c’è solo il secondo malvivente. Il dirigente del servizio, previa autorizzazione del Questore, dispone l’ingresso delle Uopi sul retro che, dopo aver bonificato l’area al piano terra, trovano il secondo soggetto nascosto al piano superiore dell’edificio. Bloccato anche il secondo malvivente, entrambi vengono arrestati e accompagnati con le volanti al vicino aeroporto Allegri, dove vengono fatti salire sull’elicottero della polizia di Stato.

Questore Odirisio

Sul punto il Questore Odorisio ha evidenziato: «È importante svolgere esercitazioni di questo tipo che si prefigurano la gestione di scenari critici che possono interessare sia un grande centro urbano piuttosto che una comunità della provincia. Questa attività di formazione, fortemente voluta anche dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, è finalizzata a testare i tempi di reazione degli apparati operativi e di sicurezza, che devono intervenire nella gestione delle criticità oltre che verificare le capacità di intervento anche in chiave di riduzione del danno, con dispositivi incentrati sul ruolo fondamentale del negoziatore in qualità di unico interlocutore con la persona portatrice della minaccia. L’esercitazione è il frutto di una collaborazione tra gli Uffici Dipartimentali con le articolazioni del territorio, oltre che del supporto fattivo e concreto reso dalla Società Alì spa nella condivisione di un obiettivo comune quale quello della sicurezza delle persone».

Alì

Gianni Canella di Alì Supermercati ha dichiarato: «Come in altre occasioni precedenti, siamo lieti di mettere a disposizione della Polizia di Stato le nostre risorse per il perseguimento di finalità legate al nostro territorio, anche nel campo della sicurezza dei cittadini e dei nostri stessi collaboratori».

Luca Zaia

Anche il presidente della Regione Luca Zaia commenta soddisfatto: «L’esercitazione odierna a Padova, condotta dalla Polizia di Stato con il coinvolgimento delle risorse specializzate, dei dipartimenti del territorio e i componenti operativi, dimostra l’importanza della formazione e della collaborazione di tutte le donne e gli uomini delle forze dell’ordine impegnati a garantire quotidianamente l’incolumità e la sicurezza ai cittadini e ai lavoratori. Il capoluogo patavino è una delle aree più produttive dell’interno nord Italia; è la città di Giotto, un autentico scrigno d'arte e di storia che registra rilevanti flussi legati anche al turismo religioso alla Basilica Pontificia di Sant’Antonio. Ma non mancano luoghi della memoria, siti legati al mondo ebraico e che oggi richiedono una diversa attenzione, in riferimento all’attuale contesto geopolitico. Ecco che momenti di formazione come quello di oggi favoriscono la conoscenza e aumentano la consapevolezza di scenari critici, accelerando il dialogo con i cittadini e il mondo delle imprese. Queste simulazioni, con il coinvolgimento attivo di cittadini e lavoratori, danno la possibilità di fare esperienza diretta osservando come gli apparati operativi e di sicurezza intervengono nella gestione delle criticità. Ecco che diventa fondamentale mantenere un dialogo costante con la cittadinanza e il mondo delle imprese, al fine di aumentare la consapevolezza del ruolo di coloro che garantiscono quotidianamente la sicurezza pubblica delle persone, non solo nelle situazioni più complesse».