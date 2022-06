Rischio idraulico, esercitazione della Protezione Civile

Durante la mattinata di domenica 5 maggio si è svolta una esercitazione che coinvolto i volontari dei gruppi di Protezione Civile di Agna, Campodoro ed Albignasego. Scenario di addestramento ed esercitazione il rischio idraulico con realizzazione di "saccate" su bordo arginale, utilizzo di motopompe e attrezzature per i piani inclinati arginali.

Esercitazione

Le operazioni sono state dirette dai coordinatori di Albignasego, Alessandro Fiorese, di Campodoro, Francesco Riondato e di Agna, Roberto Forin. «Mi congratulo per questa riuscitissima esercitazione - commenta il Sindaco di Agna, Gianluca Piva - e ringrazio tutti i gruppi di Protezione Civile presenti per la perfetta organizzazione. Oggi è domenica, eppure i nostri Volontari si stanno dedicando con grande impegno alle nostre Comunità. Ricordo che per avere un efficiente sistema di protezione civile sono essenziali la formazione continua e l'addestramento di tutti i nostri volontari».