Esercitazione di soldati americani e italiani nell'Alta: le immagini fanno il giro del Web

Essendo successo a pochissime ore dall'inizio della guerra in Ucraina il collegamento è stato immediato. Ma dai rispettivi comandi assicurano che era organizzata da circa tre mesi: un'esercitazione congiunta di soldati americani - provenienti dalla vicina casema Ederle di Vicenza - e italiani nell'Alta Padovana ha preoccupato (e non poco) i residenti nella zona, che hanno subito condiviso le immagini sul Web.

Esercitazione

Teatro dell'accaduto l'area tra Piazzola sul Brenta e Cittadella, dove ieri pomeriggio due Chinook (aereo militare da trasporto) hanno sorvolato a lungo prima di atterrare - come specifica "Il Mattino di Padova" - in un'area tra San Giorgio in Bosco e la frazione piazzolese di Carturo. Ed è proprio lì in mezzo ai campi che è partita l'esercitazione: in un video, pubblicato da un residente su pagine Facebook seguitissime quali "Sei di Cittadella se...", si vedono i militari correre e disporsi in gruppi a seconda dei vari ordini impartiti prima di rientrare nel maxi-elicottero.