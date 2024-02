Assalto simulato a un supermercato, lo spettacolare video dell'esercitazione

Prima la negoziazione, poi l'irruzione e infine gli arresti. Anche se finti: si è svolta nel primo pomeriggio di ieri, domenica 25 febbraio, l'esercitazione che ha visto le varie anime di polizia di Stato e Questura di Padova sventare un assalto simulato - con tanto di persone armate ed ostaggi - al supermercato Alì di via dei Colli in zona Brusegana a Padova. Un'operazione durata meno di un'ora, e che ha visto circa cento agenti impiegati oltre alla diretta partecipazione del Questore Marco Odorisio, che ha supervisionato l'intero intervento, che si è conclusa con i due finti malviventi ammanettati e portati via in elicottero.