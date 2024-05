Esonda il Muson dei Sassi a Camposampiero, il video dei vigili del fuoco

Nelle prime ore di oggi, venerdì 17 maggio, il Muson dei Sassi è esondato in località Rustega a Camposampiero per la rottura di un tratto di argine lungo una ventina di metri tra il ponte di via Guizze e il ponte di ferro.

Esondazione

È accaduto pochi minuti prima delle ore 3.30: squadre dei vigili del fuoco con soccorritori fluviali alluvionale del comando di Padova, Vicenza, Belluno, Venezia si sono precipitate sul posto, evacuando alcune abitazione rimaste isolate, mentre è in arrivo un mezzo anfibio dal comando di Verona e personale e mezzi di pompaggio anche dai comandi dell’Emilia Romagna. Le operazioni di soccorso vengono coordinate dal comandante provinciale Giuseppe Lomoro, e il dispositivo di soccorso del comando dei vigili del fuoco di Padova è stato rinforzato con il raddoppio dei turni.