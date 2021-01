Esplode l'abitazione che poi si incendia: apprensione per i due anziani che ci vivono

Prima l'esplosione poi il fuoco e le fiamme. Una tragedia si sarebbe consumata lunedì mattina a Lobia, frazione di San Giorgio in Bosco, dove una casa è stata distrutta dall'incendio scoppiato poco prima delle 8 e gli occupanti, due anziani del posto, sono tutt'ora ricercati.

L'esplosione

Secondo le prime informazioni la casa sarebbe abitata da una coppia di ottantenni molto conosciuta in zona. Ancora non si conoscono le cause dello scoppio. Sul posto sono accorsi il sindaco e alcuni residenti, oltre ai carabinieri e ai vigili del fuoco

Notizia in aggiornamento