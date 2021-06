Boato nella notte, in frantumi la vetrina di una macelleria: «Atto intimidatorio»

Una forte esplosione che ha svegliato l’intero paese. E il timore che si sia trattato di un grave atto intimidatorio: un ordigno rudimentale ha distrutto la vetrina della macelleria di Bagnoli di Sopra gestita da Andrea Parton.

I fatti

È successo pochi minuti dopo la mezzanotte, a cavallo tra domenica 13 e lunedì 14 giugno: l’esplosione ha danneggiato anche la parete esterna della vicina abitazione, fortunatamente senza ferire nessuno. Sul posto si sono recati i carabinieri del Norm della compagnia di Abano Terme e i vigili del fuoco di Este. Il sindaco Roberto Milan usa parole dure su Facebook: «È diffuso il timore per un segnale di qualche criminale contro chi cerca di lavorare onestamente. Chi ha visto aiuti nella lotta contro chi vuole prevaricare brutalmente e rovinare chi lavora. L’Amministrazione Comunale di Bagnoli di Sopra manifesta la propria contrarietà a questo atto criminale vile e spregevole. Esprime massima vicinanza e si impegna per offrire il massimo appoggio per assicurare i colpevoli alla giustizia più ferrea e dura».