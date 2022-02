In dieci giorni 14 espulsioni: tra loro anche l'uomo che ha picchiato la poliziotta all'Ufficio immigrazione

Quattordici espulsioni in dieci giorni. La polizia durante diversi servizi in varie zone della città ha individuato 14 persone che saranno espulse.

Le espulsioni

Tre persone di origine nigeriana sono state individuate nell’Area Funghi e tutte e tre avevano precedenti per spaccio. Sono state accompagnate al centro permanenza rimpatri di Gorizia mentre al centro di Potenza è stato portato un 38enne nigeriano da poco uscito dal carcere dopo 4 anni di reclusione per spaccio. Nell’ultimo fine settimana un 31enne tunisino alla vista della volante su corso del Popolo ha cercato di scappare ma è stato bloccato: aveva già un ordine di espulsione ed è stato portato al centro di Gradisca d’Isonzo. A quello di Gorizia, invece, sono stati accompagnati l’uomo che ha aggredito la poliziotta all’ingresso dell’Ufficio immigrazione e uno degli spacciatori che bazzicava nel quartiere Palestro. Un 45enne tunisino pregiudicato che aveva litigato con un altro senza tetto in una struttura che offre ospitalità ha ricevuto un ordine di espulsione, così come altri tre uomini rintracciati durante i pattugliamenti.