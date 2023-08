Espulso a febbraio, arrestato

Era stato rimpatriato nel paese d’origine lo scorso febbraio, ma è stato nuovamente fermato nuovamente in Italiae di conseguenza arrestato. Si tratta di un 26enne che i carabinieri della Sezione Radiomobile, durante il servizio serale di pattuglia hanno fermato per un controllo in Via Umago. Si tratta di un cittadino originario della Tunisia. L'uomo risultava avere il divieto di rientrare in Italia per 3 anni. Poiché non si è attenuto a tale provvedimento è stato arrestato e dovrà rispondere al giudice dei reati in materia di immigrazione.