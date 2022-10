Cinque contro uno, spaccano la faccia ad un cinquantenne: rintracciati e denunciati

Dopo un sanguinoso pestaggio ai danni di un cinquantenne, pensavano di averla fatta franca, ma a distanza di un mese e mezzo sono stati identificati e denunciati. Nei guai sono finiti 5 italiani di cui due minorenni che vivono ad Este e nei comuni limitrofi.

L'aggressione

Lo scorso 11 settembre all'interno di un'area verde di Este un cinquantenne del posto avrebbe avuto una discussione con alcuni ragazzi per futili motivi. Evidentemente un affronto che il manipolo di malviventi non ha gradito e che bisognava vendicare con un'azione pesante. L'hanno di fatto circondato e riempito di botte. Calci e pugni che in ospedale a Monselice sono costati alla vittima 20 giorni di prognosi. Durante la brutale aggressione, che poteva avere conseguenze ancora più gravi per il cinquantenne, è spuntata anche un'arma che la vittima ha descritto nei dettagli ai militari in sede di denuncia.

Le indagini

Il 22 ottobre gli investigatori dell'Arma di Este con l'ausilio dell'unità Cinofila di Torreglia hanno denunciato in concorso per minaccia aggravata e lesioni personali cinque ragazzi italiani del posto di cui due under 18. Le indagini coordinate dalla Procura di Rovigo sono partite in tempo reale l'11 settembre subito dopo i fatti. Sono stati ascoltati alcuni testimoni, alcune persone della zona vicine ai possibili indiziati di reato e sono state visionate le immagini della videosorveglianza. Tutto questo ha portato ad identificare tutti e cinque gli aggressori. Inoltre, a seguito di perquisizione domiciliare delegata dall’autorità giudiziaria a carico dei 3 maggiorenni della banda, nell'abitazione di uno di questi, sono stati rinvenuti e sequestrati un’arma giocattolo riproduzione di una pistola semiautomatica, una carta di identità non valida per l’espatrio rilasciata dal comune di Este risultata contraffatta, un involucro contenente sei grammi di hashish. Il diciottenne oggetto della perquisizione, già noto alle forze dell'ordine, oltre alle denunce in concorso con il resto del gruppo, è stato indagato all'autorità giudiziaria anche per falsità materiale commessa da privato e segnalato al prefetto di Padova per detenzione di stupefacenti per uso personale.