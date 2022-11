Si perde con l'auto e finisce in un canale di scolo: salvata dai carabinieri

Brutta avventura a lieto fine per una pensionata di 84 anni residente ad Este. Salvata dai carabinieri dopo aver perso l'orientamento. E' stata trasportata in ambulanza all'ospedale di Schiavonia sotto choc, ma le sue condizioni sono rassicuranti.

I fatti

Alle 19,10 del primo novembre è arrivata una telefonata al 112: «Buonasera sono una donna di 84 anni di Este: pensavo di essere arrivata a casa, ma purtroppo mi sono persa. La mia auto, una Toyota Yaris è bloccata e non so più cosa fare. Non sono in grado di dirvi dove sono». La macchina organizzativa dei soccorsi dei carabinieri della Compagnia di Este è partita in tempo reale. Tutte le autoradio sono state fatte convergere nella zona dove è stato localizzato il telefono cellulare della donna. Poco dopo i militari hanno rintracciato la Yaris bloccata in un campo all'altezza di via Vascon, ma della donna non vi era traccia.

Le ricerche

E' cominciata un'intensa attività in tutto il perimetro nelle immediate vicinanze dell'utilitaria e alla fine l'ottantaquattrenne è stata individuata nei pressi di un canale di scolo poco distante. Era scivolata nel tentativo di andare a chiedere aiuto. Tutta bagnata e infreddolita e in stato di choc. I militari l'hanno coperta e fatta sedere nell'auto di servizio in attesa dell'arrivo del personale del Suem 118 che subito dopo l'ha trasportata in ospedale.