Over 70 a lezione di sicurezza dai carabinieri

In collaborazione con i Comuni e i patronati, continua l’attività dell’Arma volta a fornire consigli, soprattutto alle fasce più deboli della popolazione, quali gli anziani, su come difendersi da una serie di reati contro il patrimonio.

Este e dintorni

In tale ottica, dal 12 al 28 ottobre scorso si sono tenuti 11 incontri nei comuni dell’estense, Carmignano Sant’Urbano, Este, Borgo Veneto, Casale di Scodosia, Ponso, Ospedaletto Euganeo, Merlara, Stanghella, Megliadino San Vitale, presso le varie sale messe a disposizione dai Comuni e da alcune parrocchie, che hanno richiamato la presenza di circa 350 persone quasi tutte over 70.

Le tematiche

Nel corso di tali incontri sono stati proiettati video e distribuiti opuscoli legati ai reati più ricorrenti: dalle truffe (da quelle in rete per l’acquisto di beni vari a quelle del finto avvocato, del finto medico o del finto appartenente alle forze dell’ordine), agli scippi, a cominciare da quelli con la tecnica dell’abbraccio, e degli accorgimenti da adottare per difendersi da malviventi senza scrupoli. Inoltre, sono stati dati consigli utili per difendersi dai furti in abitazione: da quelli di buon senso, come chiudere sempre le porte e attivare i sistemi di allarme se esistenti, all’evitare di dare informazioni agli sconosciuti o di postare sui social foto che ci riprendono in vacanza o mentre siamo fuori casa, non mancando di ricordare di nascondere gioielli e contante in posti di difficile accesso. Tutti i partecipanti sono stati sollecitati a contattare sempre e celermente il numero di emergenza 112 in caso di persone e macchine sospette.