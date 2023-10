Pistola giocattolo senza tappo rosso e grimaldelli. Due denunciati

Con tutta probabilità si apprestavano a commettere furti o comunque qualcosa di illecito. In auto con pistola giocattolo e attrezzi da scasso, nei guai due marocchini di 27 e 34 anni. L'accertamento dei carabinieri del Norm di Este è avvenuto ieri sera 20 ottobre lungo la Strada Regionale 10 all'altezza di un'area di servizio. Entrambi gli occupanti dell'auto alla vista dei carabinieri hanno subito manifestato un certo nervosismo che ha indotto i militari ad approfondire i controlli.

I militari del Radiomobile di Este durante un servizio perlustrativo del territorio ieri sera hanno controllato un veicolo in sosta in un'area di servizio. Sono stati identificati all'interno un uomo di 27 anni marocchino di Montagnana al volante e un connazionale di 34 seduto sul posto del passeggero. A seguito di perquisizione personale e veicolare i militari hanno trovato e sequestrato all’interno del mezzo, dentro il vano porta oggetti, la riproduzione di una pistola priva però del tappo rosso. Inoltre all’interno dell’auto i carabinieri hanno rinvenuto diverso materiale idoneo allo scasso, anch’esso sequestrato. Stiamo parlando di un piede di porco, cacciaviti ricurvi, una chiave a pappagallo e pinze varie. I due sono stati accompagnati in caserma e al termine delle formalità di rito sono stati denunciati in stato di libertà all'autorità giudiziaria di Rovigo per porto abusivo di strumenti atti ad offendere e possesso ingiustificato di grimaldelli o chiavi alterate. Inoltre sono stati invitati a presentarsi in Questura per regolarizzare la loro posizione nel territorio nazionale.