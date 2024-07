Inaugurate dal sindaco due aree verdi dedicate alle api

Sono stati inaugurati il 19 luglio i due nuovi parchi dedicati alle api in via Salvo D’Acquisto e via Zuccherificio, realizzati con il prezioso contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo attraverso il bando Spazi Verdi. Le due aree verdi, già esistenti, attraverso il progetto “Bee-o-diversity: la scoperta delle api e la biodiversità”, sono state recuperate tramite la piantumazione di nuove essenze, la realizzazione di infrastrutture di base per favorire l'accesso agli utenti e la posa di arredi e attrezzature, con l'intento di concretizzare quanto previsto dal protocollo dell'iniziativa CooBEEration Campaign, alla quale il comune di Este aderisce da anni, finalizzato alla salvaguardia delle api e alla creazione di un percorso didattico che promuova iniziative di educazione ambientale dedicate a tutta la cittadinanza, partendo dai bambini in età prescolare. Il progetto Bee-o-diversity ha permesso quindi di realizzare nuovi spazi in cui poter attuare tutte le azioni necessarie per favorire la presa di coscienza rispetto all'importante ruolo delle api, allestendo un'area dedicata agli apicoltori in via Zuccherificio, ma anche un giardino per la divulgazione e l'educazione ambientale con un occhio di riguardo ai più piccolo, in via Salvo D’Acquisto.

Le voci

«L’inaugurazione di questi due parchi in questo momento è significativa, sia come monito rispetto all’importanza del verde per contrastare il cambiamento climatico, sia perché da pochi giorni il parco dei Colli Euganei è diventato patrimonio della biosfera UNESCO. - ha detto il sindaco di Este Matteo Pajola - la realizzazione di queste due aree dedicate alle api rappresenta un risultato tangibile: la città sta andando nella giusta direzione, sia dal punto di vista culturale rispetto ai temi ambientali, sia nel miglioramento della nostra qualità della vita». In rappresentanza di FondazioneCariparo ha presenziato Matteo Ceruti, che ha fatto parte della commissione Bando Spazio Verde. Oltre a portare i saluti di Gilberto Muraro, presidente della Fondazione, ha commentato: «E’ bello vedere di persona e inaugurare un’area che, fino a poco tempo fa, era solo un progetto su carta. Fondazione Cariparo è sempre più attenta alla tutela ambientale, con azioni e iniziative che promuovano la cultura e la biodiversità». L'assessore alla Transizione Ecologica Loris Ramazzina ha riferito: «I parchi che abbiamo inaugurato oggi non rappresentano solo aree verdi attraverso le quali tutelare il nostro habitat e la qualità dell’aria, ma forniscono anche la possibilità concreta di educare i più giovani e non solo ad avere un maggior rispetto dell’ambiente e degli insetti impollinatori, attraverso l’esperienza diretta».