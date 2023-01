Ubriachi alla guida, nove patenti ritirate: maxi servizio e denunce a raffica

Tutta l'area di Este e dei comuni contermini passata al setaccio ieri sera 18 gennaio e fino a tarda notte dai carabinieri della Compagnia di Este con la collaborazione dei militari della Compagnia di intervento operativo (Cio) di Venezia Mestre. Obiettivo, un serrato controllo del territorio per contrastare ogni forma di reato, a cominciare dai furti in abitazione e negli esercizi commerciali. Sono state impiegate otto pattuglie della Compagnia di Este e 2 della Cio. Identificate 49 persone, controllati 20 mezzi, otto esercizi commerciali. Il bilancio è di due arresti, 14 denunce, nove patenti ritirate e dieci sanzioni al Codice della Strada.

Este

Un uomo di 30 anni è stato arrestato ad Este per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Trovato in stato di forte alterazione psicofisica, l'indagato ha aggredito fisicamente due carabinieri della Radiomobile intervenuti per sedare una lite in famiglia.

Urbana

E' stato applicato il "braccialetto elettronico" ad un uomo di 24 anni gravato da precedenti specifici, già responsabile di reati di violenza di genere nei confronti di un congiunto.

Este - Borgo Veneto - Ospedaletto Euganeo

Sono stati denunciati un trentaduenne, un uomo di 24, uno di 71 e uno di 40 anni, perchè ad un controllo su strada sono statitrovati in possesso di armi, nello specifico coltelli. Il tutto è stato sequestrato. Indagini in corso per capire quale fosse la finalità degli indagati.

Este

A Este è stato denunciato un uomo di 30 anni per ricettazione. E' stato trovato in possesso di una bicicletta rubata a dicembre a Solesino. Denunciata anche una donna di 43 anni già nota alle forze dell'ordine, per aver rubato cosmetici all'interno di una profumeria.

Este e Montagnana

Sono stati segnalati alla Prefettura una donna di 23 anni e un uomo di 25 anni poichè trovati in possesso di modica quantità di sostanza stupefacente rispettivamente cocaina e marijuana. Sono stati inoltre eseguiti mirati controlli alla circolazione stradale che portavano al deferimento di 6 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica ed una persona per rifiuto di sottoporsi all’accertamento con etilometro.