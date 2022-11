L'Estense passato ai raggi X dai carabinieri: drogati al volante e denunce a raffica

Task force dei carabinieri a difesa e tutela del territorio. Il 23 e il 24 novembre i militari dell'Arma della Compagnia di Este, con l'Ispettorato del Lavoro e supportati dal Battaglione Veneto di Mestre, sono stati impegnati nello svolgimento di un serrato servizio di controllo dell'Estense. Controllate 36 auto, identificate 57 persone e visionati sei esercizi commerciali.

Montagnana

E' stato denunciato un uomo di 52 anni marocchino di Casale di Scodosia, sorpreso su un autocarro che trasportava rifiuti pericolosi. Di fatto non aveva le regolari autorizzazioni per quell'ingombrante carico che aveva nel mezzo pesante. Alla stazione ferroviaria è stato identificato un senegalese di 24 anni trovato in possesso di una dose di hashish e una di cocaina.

Este

Denunciato per furto un uomo di 21 anni ungherese, residente ad Este. Lo stesso aveva rubato un vaso di ottone dal giardino di un'abitazione di via Deserto. Nei guai un ventinovenne di Rovolon fermato mentre transitava al volante della sua auto in centro ad Este. Si è rifiutato di sottoporsi all'esame dell'alcoltest. Questo gli è costato una denuncia e il contestuale ritiro della patente di guida. Il rifiuto, infatti, per il Codice della Strada equivale ad un'ammissione di colpa. Altro automobilista nei guai sempre ad Este. E' un uomo di 33 anni di Zimella in provincia di Verona. Stava guidando senza mai aver conseguito la patente. Questo gli è costato il sequestro il mezzo. Altri due assuntori segnalati alla Prefettura per possesso di sostanze stupefacenti: si tratta di un ventinovenne italiano e di un ventisettenne marocchino residenti a Montagnana trovati con un modico quantitativo di hashish.

Solesino

A Solesino un ventenne del posto si è imbattuto in una fuoriuscita autonoma dalla quale è uscito miracolosamente illeso. Sottoposto ad accertamenti clinici nell'immediatezza dei fatti è risultato positivo alle sostanze stupefacenti. Tale comportamento gli è costato una denuncia e il ritiro della patente.

Villa Estense

Altro automobilista trovato in possesso di droga questa volta a Villa Estense. Durante la perquisizione della sua auto è stato trovato in possesso di 4 grammi di hashish. Nei guai è finito così un cittadino egiziano di 46 anni residente a Jesolo in provincia di Venezia.

Casale di Scodosia

Altro drogato al volante a Casale di Scodosia. Nei guai è finito un uomo di 27 anni di Pojana Maggiore in provincia di Vicenza. Dopo un incidente stradale nel quale è rimasto coinvolto, gli accertamenti clinici l'hanno trovato positivo alla droga. Anche in questo caso l'automobilista non ha riportato conseguenze fisiche a causa dell'incidente. L'indagato, che si è visto anche ritirare la patente di guida, è risultato già noto alle forze dell'ordine per reati specifici.